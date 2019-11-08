Детская футболка с непристойной надписью возмутила покупателей

На сайте Amazon появилась детская футболка с пошлой надписью. Об этом сообщает Independent.

На черной футболке, которую демонстрирует маленькая девочка, голубым шрифтом напечатаны слова «папочкина маленькая шлюха». Автор предложения — марка Onlybabycare. Вещь продается по цене 18 долларов (чуть больше тысячи рублей). В описании говорится, что футболка подходит для маленьких девочек и мальчиков, а также на разные случаи жизни, в частности для игры на детской площадке, дня рождения, детской фотосессии и повседневного ношения.

Покупатели ужаснулись вульгарной фразе на детской одежде и высказали свое возмущение в Twitter. «Вот что продается на Amazon: детская футболка "папочкина маленькая шлюха". Оставлю это здесь в надежде, что ее удалят с Amazon», — рассказал об увиденном один из них.

Другие пользователи соцсети поддержали автора поста. «Если бы я когда-нибудь увидел ребенка в такой одежде, я бы позвонил в полицию», «Просто позор», — высказались они в комментариях.

Однако это не первый раз, когда на сайте появляются детские вещи с непристойными надписями. В марте Amazon уже снял с продажи детские боди с нецензурными слоганами. Тогда это были черные и белые костюмы для грудных детей, которые разместила на сайте канадская компания VanBer. На некоторых из них была нанесена фраза «папочкина секс-игрушка», на других — «папочкина шлюха».

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