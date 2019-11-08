Пожилые россияне станцевали на балу

Во Владивостоке волонтеры устроили для россиян старшего возраста «Осенний бал». Об этом сообщает «ФедералПресс».

По информации издания, в мероприятии приняли участие более 200 человек. На нем даже выбрали королеву — ей стала участница ансамбля «Вдохновение» Валентина Доброва.

«Мало обеспечить условия для продления жизни людей — очень важно сделать эту жизнь благополучной, активной и позитивной в любом возрасте», — отметила исполняющая обязанности директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая. Она также подчеркнула, что провести бал удалось во многом благодаря нацпроекту «Демография».

Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач нацпроекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Для этого на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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