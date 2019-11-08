Российских школьников захотели разделить

В России занятия для учеников младших, средних и старших классов школы предложили проводить в разных корпусах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подготовленные по поручению президента России рекомендации Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Согласно тексту документа, темпы строительства школ в России не позволяют ликвидировать третью смену, в связи с чем возникла необходимость в организации особых многофункциональных пространств. Авторы рекомендаций предлагают ввести такие требования к школьным пространствам, а также совместить спортзал и актовый зал, поставить в коридорах книжные полки и переводить учеников средней и старшей школы в более технологичные корпуса.

«Мы строим много метров, но расточительно. Во всем мире школы превращают в общественные пространства, центры притяжения и коллективной работы, а мы по-прежнему воспроизводим поточные конвейеры знаний с огромными бесполезными коридорами и помещениями, которые никак не используются в образовательном процессе», — пояснили изданию в пресс-службе АСИ.

Вместе с тем заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина отметила, что «такое использование помещений возможно и удобно, но придется менять СанПиНы». В Минпросвещения заявили изданию об участии в диалоге по поводу рекомендаций АСИ.

Документ направлен на рассмотрение в правительство.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!