В России захотели закрепить форму обучения находящихся на лечении детей

В Минпросвещения считают необходимым на законодательном уровне закрепить форму обучения детей, находящихся на длительном лечении. Об этом заявила заместительница министра просвещения Татьяна Синюгина на заседании III Всероссийской конференции специалистов госпитальных школ «УчимЗнаем», передает ТАСС.

«Нужно внести изменения в закон об образовании для того, чтобы эта форма получения образования была нормативно закреплена. Мы прорабатываем этот вопрос и, я обещаю, будем очень последовательны в достижении цели», — сказала Синюгина, уточнив, что в Минпросвещения уже занимаются разработкой методических рекомендаций для педагогов, которые обучают детей на длительном лечении.

Так, планируется разработать ряд рекомендаций по лицензированию, работе с детьми, организации образовательной среды и способам применения цифровых технологий при дистанционном обучении.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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