Объем мирового рынка облачных технологий вырастет в 2019 году на 18 процентов

Объем мирового рынка облачных технологи в прошлом году составил 272 миллиарда долларов, в этом году он прибавит еще 18 процентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Об этом с конференции сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Германа Грефа, российская облачная инфраструктура отстает в своем развитии. «Облачный рынок в России чрезвычайно мало развит. Сегодня, по нашим оценкам, примерно 4 процента компаний используют облачные решения», — сказал Герман Греф, отметив, что все решения Сбербанка уже переведены в «облако».

Глава Сбербанка также назвал восемь «горячих тем» искусственного интеллекта, которые будут активно развиваться в ближайшее время. Это фреймворки для разработки искусственного интеллекта, открытые репозитории кодов, облачная инфраструктура, ландшафт для искусственного интеллекта, сближение программной и аппаратной частей компьютера, демократизация искусственного интеллекта, взгляд в будущее и уровни зрелости искусственного интеллекта.

Он отметил, что, если компания не живет в «облаке», значит, она живет в прошлом. Лучшие решения искусственного интеллекта решили ЕГЭ по русскому языку на 62 балла, что соответствует уровню «хорошиста». Герман Греф сказал, что в следующем году должна появиться разработанная совместно с партнерами специальная платформа с искусственным интеллектом для среднего образования.

