Сторонник ИГ раскрыл имена причастных к подрыву российского самолета

Осужденный в Австралии за терроризм сторонник группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) рассказал о людях, причастных ко взрыву на борту российского самолета в Египте. Об этом сообщает телерадиокомпания DR (Датское радио) со ссылкой на судебные документы.

Показания дал 51-летний Халед Хаят, которого в Австралии признали виновным в попытке подорвать самолет в 2017 году. Мужчина сообщил полицейским, что к крушению пассажирского лайнера над Синайским полуостровом причастны его брат Тарек Хаят и гражданин Дании Базил Хасан.

По его словам, за обеими атаками стояли одни и те же люди. При этом использоваться должен был такой же метод: заложенная на борту бомба.

Отмечается, что Тарек Хаят приговорен в Ираке к смертной казни за терроризм. При этом DR называет Хассана одним из главных людей в ИГ по планированию терактов. Отмечается, что он долгое время изучал недостатки авиационной безопасности, в том числе отправляя посылки в разные страны.

Халед Хаят в начале 2019 года был признан виновным в попытке взорвать самолет авиакомпании Etihad, летевший из Сиднея в Абу-Даби. Арестовали его в 2017-м по наводке иностранной разведки. Отмечалось, что атака, предположительно, сорвалась из-за слишком большого веса чемодана с бомбой.

Теракт произошел на борту самолета российской компании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. Лайнер направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. После этого Москва прекратила авиасообщение с Египтом до улучшения ситуации с безопасностью в аэропортах страны. Ответственность за теракт никто не взял.

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