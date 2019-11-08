Шестилетняя дочь написала покойному отцу письмо и получила неожиданный ответ

Жительница английского города Уиднес, графство Чешир, отправила умершему отцу поздравительную открытку и получила ответ. Об этом сообщает Daily Mail.

Шестилетняя Холли Морган (Holly Morgan) потеряла отца Найджела (Nigel Morgan) в июне 2018 года. Он скончался от бронхопневмонии. С тех пор девочка часто говорила об отце с матерью Лаурой Аллен (Laura Allen).

В 2018 году, на Рождество, Холли решила отправить отцу «на небеса» воздушный шарик, раскрашенный в цвета флага его любимого футбольного клуба — «Ливерпуль». Тогда у нее родилась идея сделать на день рождения отца поздравительную открытку. «Она хотела поздравить папу с днем рождения, так как в октябре ему исполнилось бы 47 лет», — объяснила 32-летняя Аллен.

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На конверте с письмом девочка написала: «Папе на небеса». Сотрудники местной почтовой службы Royal Mail попросили ее указать обратный адрес на обороте конверта. Они сказали, что обязательно уведомят ее о том, когда послание будет доставлено.

Спустя несколько дней в почтовом ящике Аллен появилось письмо с пометкой «для Холли». В нем говорилось, что послание «преодолело звезды и другие галактические объекты» и успешно дошло до адресата.

«Она была так счастлива, когда получила ответ! Она думает, что почтальон доставил ее письмо на небеса. Мне кажется, это помогло ей справиться с трагедией, теперь она знает, что всегда может написать отцу и рассказать о своей жизни. Она точно сделает это еще не раз», — отметила Аллен и выразила благодарность почтовой компании Royal Mail.

Ранее сообщалось о жительнице американского штата Арканзас, которая годами отправляла сообщения на телефон умершего отца и однажды получила ответ. Она опубликовала его в Facebook, пост стал вирусным и разлетелся по сети.

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