Дочь годами писала сообщения покойному отцу и получила неожиданный ответ

Жительница американского города Ньюпорт, штат Арканзас, четыре года отправляла сообщения на телефон покойного отца и однажды получила ответ. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

23-летняя Честити Паттерсон (Chastity Patterson) каждый день отправляла на телефон умершего Джейсона Лигонса (Jason Ligons) СМС, в которых рассказывала о своей жизни. В четверг, 24 октября, накануне годовщины его смерти, девушка написала очередное послание: «Папа, привет, это снова я. Завтрашний день будет, как всегда, тяжелым». Затем она призналась, что поборола рак и пережила тяжелый период: расставание с возлюбленным и потерю друзей.

«Я оказалась на самом дне, но потом в моей жизни появился человек, который спас меня, — отметила она. — Хочу тебя обрадовать: у меня по-прежнему нет детей. Но я готова стать матерью. Я продолжаю сводить мать с ума, это держит ее в тонусе. (…) А еще я боюсь выходить замуж, потому что тебя не будет рядом, чтобы сказать "Все будет хорошо". В целом я в порядке. Ты бы гордился, узнай, какой я стала женщиной». В заключение Паттерсон написала, что очень тоскует по отцу.

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В ответ американка получила неожиданное СМС: «Привет, милая, это не твой отец, но именно я получал все твои послания на протяжении четырех лет. (…) Меня зовут Брэд, и в августе 2014 года моя дочь погибла в аварии. Твои тексты помогали мне жить дальше. (…) Я хотел написать раньше, но боялся разбить твое сердце. Ты необыкновенная женщина. Спасибо тебе, твои сообщения напоминали мне, что Бог есть и это не его вина, что моей маленькой девочки не стало. Он подарил мне тебя, мой ангел».

«У тебя все будет хорошо, ты со всем справишься. Мне жаль, что тебе пришлось пройти непростой путь. Если тебя это немного утешит, я очень тобой горжусь!» — заключил мужчина.

25 октября Паттерсон опубликовала скрины переписки на своей странице в Facebook. «Я ежедневно писала отцу о своей жизни. На протяжении четырех лет! Сегодня я получила знак, что у него все хорошо, и он покоится с миром», — объяснила девушка. Пост стал вирусным и разлетелся по соцсети.

Американка подчеркнула, что Лигонс, к которому она обращалась все эти годы, не был ее биологическим отцом. Однако с самого ее детства этот человек заботился о ней. «Он никогда не пропускал школьные танцы, выпускной, мои игры. Мне приходилось знакомить с ним моих бойфрендов (если мне разрешали пойти на свидание). Он вел себя как нормальный отец и разговаривал с нами», — отметила Паттерсон.

«Я плакала рядом с ним и делилась всем, что происходило в моей жизни. Благодаря ему я стала очень независимой. Он показал мне, что такое счастье, — отметила она. — Поэтому могу сказать, что Джейсон был мне отцом, а также примером для подражания для многих детей в городе».

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