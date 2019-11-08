Найдено первое в истории кладбище гигантских вымерших существ

Археологи обнаружили самое большое захоронение останков мамонтов, которое содержит 800 костей, принадлежавших 14 вымершим животным. Исследователи считают, что они нашли первую яму-ловушку, созданную древними людьми. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ловушка, находящаяся на территории современного мексиканского города Тультепек, была выстроена 14 тысяч лет назад для поимки травоядных животных. На некоторых костях видны следы повреждений, которые являются свидетельством охоты. По словам ученых, на окрестной территории обитало не менее пяти стад мамонтов, а также лошади и верблюды. Захоронение является самой крупной находкой такого рода за всю историю раскопок.

В 2018 году сообщалось, что российские палеонтологи обнаружили в Якутии тушу жеребенка, возраст которой достигает 30-40 тысяч лет, а также останки мамонта с мягкими тканями. Хорошее состояние тела лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте, делает находку потенциально пригодной для клонирования животного.

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