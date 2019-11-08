Блокировку почты и мессенджеров россиян посчитали неисполнимой

Внесенный в Госдуму законопроект о блокировке российских пользователей мессенджеров и почтовых сервисов технически не реализуем. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин, передает ТАСС.
По его словам, ведомство не поддерживает принятие закона, так как законопроект «нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуем».
Соответствующий законопроект члены Совета Федерации и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента 8 октября. Его авторы предложили блокировать пользователей e-mail и мессенджеров, «распространяющих запрещенную российским законодательством информацию».
Законотворцы предложили ввести в закон термин «организатор сервиса обмена сообщениями», объединяющий мессенджеры и сервисы электронной почты.
В июле в Госдуму внесли другой законопроект, посвященный электронной почте. В нем предлагалось запретить анонимную отправку сообщений через e-mail. Идентифицировать пользователей предлагалось по номеру телефона.
В России ранее был принят похожий закон об идентификации пользователей мессенджеров.