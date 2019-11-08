15-летняя россиянка умерла после драки подростков

Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали студента колледжа, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным агентства, несовершеннолетняя девушка скончалась в результате драки, возникшей между шестью подростками. Инцидент произошел 5 ноября у дома, расположенного на улице Машиностроителей. В ходе потасовки девушка получила тяжелое телесное повреждение и позже умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых, подозреваемый был задержан в колледже прямо во время учебы. Орудием преступления является колюще-режущий предмет, который у него обнаружили и изъяли по месту жительства. По словам Горелых, есть основания утверждать, что девушка была убита из-за неосторожно высказанной фразы.

27 февраля сообщалось, что в Москве школьники устроили массовую драку, после которой трем девочкам потребовалась срочная госпитализация. В результате у одной из них диагностировали черепно-мозговую травму, а у остальных оказалась травмирована область живота.

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