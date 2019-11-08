В Башкирии проведут форум по производительности труда

В Башкирии проведут форум-хакатон, главной темой которого станет повышение производительности труда. Об этом сообщает «Газета Республика Башкортостан».

Мероприятие пройдет 20 ноября в Уфе в рамках нацпроекта по повышению производительности труда. Как рассказали в пресс-службе регионального министерства экономического развития, в рамках мероприятия команды из 5-8 разработчиков будут вырабатывать решения, способные повысить производительность труда на их предприятиях.

В будущем власти региона планируют создать банк региональных решений и федеральный банк решений. В форуме смогут поучаствовать компании, присоединившиеся к нацпроекту или заключившие соглашения о вступлении в него, а также потенциальные участники.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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