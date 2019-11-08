Невеста попозировала на фоне океана и осталась без платья

Молодожены Тим и Бека Блейкли-Сэвидж (Tim and Bekah Blakely-Savage) устроили свадебную фотосессию на берегу океана, однако платье невесты оказалось испорчено из-за погодных условий. Об этом пишет Metro.

По информации издания, инцидент произошел на пляже на Гавайях. Когда пара позировала на берегу, волны значительно усилились. Фотографу удалось запечатлеть на одном из снимков, как мощный поток воды буквально сбил участников съемки с ног.

Как рассказала сама девушка, после этого ее платье стало полностью мокрым и грязным от песка и соленой воды. «Мы не собирались избавляться от платья, но у океана были другие планы», — сказала она.

Несмотря на произошедшее, новоиспеченные муж и жена продолжили фотосессию. Впоследствии пятна с платья удалось частично вывести в химчистке, однако девушка сообщила, что намерена отдать его другой невесте или же использовать ткань для пошива нового предмета гардероба.

Ранее в ноябре неизвестная невеста опубликовала фотографию, на которой она показывает подгузники с изображением медвежат под своим платьем, и вызвала недоумение у пользователей сети. Автор поста в описании отметила, что не высмеивает чужие причуды, однако пригласила остальных подписчиков группы обсудить выбор белья невесты.

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