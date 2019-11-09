Россияне смогут пройти экспресс-тесты на опасные заболевания в торговых центрах

Аппараты для экспресс-тестов на диабет и уровень холестерина в крови появились в торговых центрах России. Об этом сообщает газета «Известия».

Будка для проведения теста похожа на вендинговый автомат. Для прохождения диагностики надо сделать выдох в специальную трубочку, через которую воздух попадет в камеру с тлеющим электрическим разрядом. Он, в свою очередь, реагирует на смесь и позволяет определить ее состав с помощью масс-спектрометра.

«Аппарат получает информацию о десятках газов, которая позволяет сделать выводы о наличии проблем со здоровьем», — пояснил руководитель проекта Health Monitor Максим Дведенидов.

Отмечается, что аппарат определяет наличие опасных заболеваний за три минуты. Однако такая диагностика является лишь предварительной, отмечают эксперты. Ее результат не является на сто процентов точным, но в может стать поводом для визита к врачу. Стоимость прохождения быстрого теста — 200 рублей.

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