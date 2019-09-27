Россиян научат новому способу распознавать инсульт

В России разработали новую методику распознавания инсульта, который позволяет любому человеку без медицинского образования и даже ребенку распознать первые признаки и вовремя вызвать скорую помощь. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказал заведующий отделом мониторинга и анализа мероприятий федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» И Сун Чер, передает ТАСС.

Новый мнемонический тест о симптомах инсульта называется «Мозг 4,5». Его разработали в федеральном центре цереброваскулярной патологии. Суть теста зашифрована в первых буквах его названия, которые также являются порядком действий: «М» — мимика нарушена, «о» — ослабли рука или нога, «з» — затруднена речь, «г» — главное — успеть. «4,5» означает время, за которое надо успеть вызвать «скорую», чтобы спасти человека. Оно составляет 4,5 часа.

Главной целевой аудиторией новой методики являются дети и подростки. «Нас спрашивали, зачем вы учите детей симптомам инсульта, им это не грозит, — пояснил Сун Чер. — Но это грозит тем, кто находится рядом с ними. Когда происходит инсульт [у пожилых людей], зачастую рядом с этими пациентами находятся дети и внуки. У нас были случаи, когда дети, вовремя вызывая скорую помощь, спасали жизни своим бабушкам и дедушкам».

Тесту планируется обучить школьников в трех пилотных регионах России — Чеченской Республики, Сахалинской и Самарская областях.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение». Всего на его реализацию планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас она находится на уровне 484,5 случаев.

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