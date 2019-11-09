Путин рассказал о цели России стать лидером в сфере искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта. Такое мнение он высказал в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве, пишет ТАСС.

По мнению российского лидера, от этого шага зависит развитие страны в ряде разных направлений, в том числе обороноспособности. «Некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Есть основания, видимо, думать и таким образом», — приводит слова президента Telegram-канал «Пул N3».

Кроме того, Путин отметил потенциал российского образования в сферах математики, физики и других точных наук, а также в гуманитарной сфере.

Форум AI Journey проходит в Москве 8-9 ноября. Участники обсуждают в том числе реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которая утверждена президентом России.

8 ноября Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер «Кристофари» для решения задач искусственного интеллекта. По словам исполнительного вице-президента и руководителя блока «Технологии» банка Давида Рафаловского, это самый мощный компьютер в России. Он отметил, что новый суперкомпьютер назван в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари.

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