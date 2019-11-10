Стало известно о действующей на Украине партии лидера ДНР

На Украине де-юре действует партия «МММ» под руководством лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти и местного самоуправления Александр Качура.

По словам парламентария, он обратился в Минюст с предложением аннулировать регистрацию партий, которые нарушали закон и не принимали участие в избирательных кампаниях на протяжении нескольких десятков лет. Выяснилось, что регистрация партии главы ДНР до сих пор не отменена.

«Это абсурд какой-то! Когда я как адвокат обращался по данному вопросу, мне сказали, что "они ничего не нарушают"», — сказал Качура.

Депутат также отметил, что у нового министра юстиции Украины Дениса Малюськи есть политическая воля «решить вопрос с подобными партиями». Основанием для снятия с регистрации партии «МММ» может стать несвоевременное создание партийных ячеек, отметил он.

В 2015 году сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины внесла партию Пушилина в реестр политических партий, принявших решение участвовать в местных выборах.

О создании политической партии под названием «МММ» на Украине объявил летом 2012 года основатель финансовых пирамид «МММ» и «МММ-2011» Сергей Мавроди. В 1990-е годы он основал пирамиду, в которой приняли участие миллионы человек. АО «МММ» было признано банкротом в 1997 году, его создатель позднее был осужден за подделку документов и мошенничество. В 2013 году Денис Пушилин баллотировался на повторных выборах в Верховную Раду в одномандатном округе № 94.

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