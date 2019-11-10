Польша прокомментировала задержание украинского националиста Мазура

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что власти страны примут решение о судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура в соответствии с международным правом. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает РИА Новости.
«Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», — добавил Чепутович. По его словам, задержавшая Мазура пограничная служба ничего не знала о его деятельности.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил ранее 10 ноября, что Киев будет добиваться освобождения Мазура, которого задержали в Польше по запросу России. Дипломат отметил, что украинские власти потребуют у польского суда отпустить гражданина страны на поруки.
9 ноября украинские националисты потребовали от МИД страны вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.
Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября местный суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).
SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ— JACDEC (@JacdecNew) 9 ноября 2019 г.