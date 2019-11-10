Польша прокомментировала задержание украинского националиста Мазура

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что власти страны примут решение о судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура в соответствии с международным правом. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

«Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», — добавил Чепутович. По его словам, задержавшая Мазура пограничная служба ничего не знала о его деятельности.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил ранее 10 ноября, что Киев будет добиваться освобождения Мазура, которого задержали в Польше по запросу России. Дипломат отметил, что украинские власти потребуют у польского суда отпустить гражданина страны на поруки.

9 ноября украинские националисты потребовали от МИД страны вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября местный суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).