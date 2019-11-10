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Украинский посол отреагировал на задержание националиста в Польше

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Игорь Мазур

Украина будет добиваться освобождения заместителя командира запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура, которого задержали в Польше по запросу России. Об этом на своей странице в Facebook заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По словам дипломата, Киев будет требовать у польского суда отпустить Мазура на поруки. «Сейчас работаем над защитой Игоря. В судебном заседании будут наши консулы и адвокаты, один из которых имеет опыт ведения подобных дел… Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи», — отметил Дещица.

Также он отметил, что постоянно информирует супругу националиста о ходе его дела, а также контактирует с украинскими ведомствами и депутатами.

Ранее 9 ноября украинские националисты потребовали от украинского МИДа вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября местный суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).

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Предыстория: В Польше задержали украинского националиста по запросу России
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