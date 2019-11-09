В Польше задержали украинского националиста по запросу России

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержан один из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур. Об этом в субботу, 9 ноября, она написала на своей странице в Facebook.

«По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката», — отметила Денисова.

Она также уточнила, что суд в польском городе Холм 11 ноября рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию. В связи с этим омбудсмен обратилась к министерству иностранных дел страны с призывом максимально способствовать освобождению украинца.

О задержании Игоря Мазура ранее 9 ноября сообщили в социальных сетях украинские националисты. Они потребовали от украинского МИДа вмешаться в ситуацию и содействовать его немедленному освобождению.

В марте 2014 года Следственный комитет России начал уголовное преследование в отношении целого ряда членов запрещенной в России организации УНА-УНСО и «Правого сектора», в том числе Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).

УНА-УНСО — украинская националистическая организация праворадикального толка, созданная в 1990 году украинским диссидентом-националистом Юрием Шухевичем (первоначально именовалась как Украинская межпартийная ассамблея). В 1990-е годы являлась одной из самых активных националистических организаций на Украине, в том числе отправляла так называемые «поезда дружбы» в русскоязычные районы Украины. Члены УНА-УНСО широко участвовали в конфликтах на территории бывшего СССР, в том числе в Карабахе, в Грузии и в первой чеченской войне (на стороне Джохара Дудаева), а также в Боснии и Косово.

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