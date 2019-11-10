Партия Зеленского осталась без главы

Дмитрий Разумков был освобожден с поста главы украинской партии «Слуга народа». Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе. Он останется в рядах политической силы.

Единственным кандидатом на пост лидера стал замглавы фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

О скорой смене главы президентской партии на Украине стало известно 1 октября. Тогда Корниенко рассказал, что нынешний глава партии, ставший спикером Верховной Рады, хочет сложить полномочия и уже написал соответствующее заявление.

В конце августа Разумков был выбран новым спикером Верховной Рады. Его назначение поддержали 382 депутата парламента. На выборах в Раду депутат шел в списке «Слуги народа» под первым номером.