Нигерию призвали не истязать душевнобольных

Тысячи нигерийцев, страдающих от психических расстройств, подвергаются жестоким наказаниям и живут в крайне тяжелых условиях, очень часто их заковывают в кандалы. Об этом говорится в отчете правозащитной группы Human Rights Watch, опубликованном на ее сайте.

В докладе указывается, что большинству жителей Нигерии не хватает денег на квалифицированную медицинскую помощь. Против душевнобольных в нигерийском обществе существуют жестокие предубеждения: считается, что их необходимо не просто изолировать от общества, но и содержать в максимально строгих условиях. Правозащитники рекомендуют правительству запретить кандалы как способ наказания, переобучить работников сферы здравоохранения и провести кампанию по повышению общественной осведомленности о психическом здоровье.

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«Людям с психическими расстройствами следует оказывать поддержку, а не приковывать их цепями и оскорблять. (...) В Нигерии такие люди годами испытывают невообразимые трудности», — подчеркнула старший научный сотрудник Human Rights Watch Эмина Черимович.

В октябре 2019 года президент Нигерии Мохаммаду Бухари посетил несколько исламских реабилитационных центров и заявил, что не поддерживает применение пыток, сообщала газета The Washington Post. Правозащитники отмечают, что несмотря на подобную позицию главы государства, жестокие наказания применяются и в подконтрольных властям учреждениях.

В 2007 году Нигерия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, согласно которой обязуется обеспечивать равные права для людей с ограниченными возможностями, включая право на свободу, свободу от пыток и жестокого обращения. Нигерийская конституция запрещает пытки и другие унижающие достоинство человека действия, однако не запрещает заковывать людей в кандалы. ООН причислила подобное обращение к пыткам в 2015 году.

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