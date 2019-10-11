Российское оружие захотели видеть на войне в Африке

Нигерия заинтересована в покупке российского вооружения и технологий для борьбы с террористами на своей территории. Об этом заявил посол страны в России Стив Дэвис Угба, передает РИА Новости.

По его словам, переговорам по закупкам «не помогают санкции против России». В целом же Абуджа изучает возможность приобрести самолеты, в том числе Су-57, вертолеты, танки, военно-морскую технику и оборудование для разведки, отметил дипломат.

Угба также не стал отрицать, что российские военные специалисты присутствуют в Нигерии, однако посоветовал обратиться за более подробным комментарием в Министерство обороны. Он добавил, что страна готова изучить уровень вовлеченности этих технических специалистов, а также не намерена перекладывать на них всю работу.

Посол выразил уверенность, что при помощи Москвы у Нигерии «получится разгромить группировку "Боко Харам", учитывая опыт России в борьбе с "Исламским государством" в Сирии».

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«Боко харам» дословно переводится как «западное образование греховно». Группировка активно действует на северо-востоке Нигерии: организует беспорядки, нападения на христианские церкви и полицейские участки, массовые похищения девочек. Сейчас она известна как «Западноафриканская провинция Исламского государства»: название изменилось, когда ее лидеры присягнули на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России). Совет Безопасности ООН с 2014 года считает эту группировку террористической, но в официальных российских перечнях международных террористических организаций, доступных на сайтах НАК и ФСБ, ее нет ни под каким названием.

Борьба с террористами была одним из пунктов предвыборной кампании президента Нигерии Мохаммаду Бухари, занявшего свой пост в 2015 году и переизбравшегося в 2019-м.

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