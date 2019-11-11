Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом

Повышение заболеваемости гриппом в России ожидается к концу декабря, оно будет иметь среднюю интенсивность. Об этом рассказала глава Минздрава России Вероника Скворцова на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства в Кремле, передает «Интерфакс».

По словам Скворцовой, в регионах полная готовность к росту заболеваемости: есть двухнедельный несгораемый запас препаратов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, мобилизовано 100 тысяч инфекционных коек и проверены реанимационные отделения.

Министр здравоохранения добавила, что, по данным на 8 ноября, в России были привиты свыше 55 миллионов человек — более 38 процентов населения страны, среди них 16 миллионов детей и 129 тысяч беременных женщин. Она отметила, что на данный момент страна находится в межэпидемическом периоде — эпидемии нет, а заболеваемость по гриппу находится «многократно ниже» эпидемического порога. По другим ОРВИ уровень заболеваемости находится на четверть ниже порогового.

Отмечается, что российская вакцина от гриппа, которая закупается за счет бюджетных средств, хорошо себя зарекомендовала и позволяет контролировать эпидемический процесс.

Ранее внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что популярные в России методы профилактики и лечения простуды малоэффективны. Бесполезны как средство профилактики оксолиновая мазь и закапывание в нос сока чеснока. Он также назвал бесполезным лечение чаем с малиновым вареньем.

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