Россиянам назвали способ защититься от простуды на работе

Для защиты от вирусов и для профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в общественных местах можно использовать масло чайного дерева, эвкалипта, мирры, кедра, можжевельника или хвои. Его следует наносить на платок и брать с собой. Об этом агентству «Москва» рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в составе этих масел есть биологически активные вещества, которые могут снижать активность вирусов, убивать бактерии и грибки. Поэтому их полезно использовать не только в аромалампах и при приеме ванны.

Собеседник агентства отметил, что для профилактики стресса в большом городе стоит использовать масла апельсина, иланг-иланга, лаванды, бергамота, мяты и розы, которые обладают успокаивающим и расслабляющим эффектами.

Ранее 22 октября Тяжельников заявил, что в сезон повышенной заболеваемости простудой работающим в офисе людям стоит избегать рукопожатий и объятий, а также чаще мыть руки и протирать рабочий стол дезинфицирующими салфетками. Он отметил, что использование маски — это неэффективная мера защиты от заражения, но с ее помощью можно защитить окружающих, если заболел сам. По словам специалиста, менять ее надо каждые два-три часа.

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