Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ

Работающим в офисе россиянам рекомендовали воздержаться от рукопожатий и объятий в сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом заявил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».

«Вирус распространяется не только через кашель и чихание, но и через руки. Поэтому высокая концентрация вирусов в офисном помещении — не только в воздухе, но и на поверхностях мебели, ручках дверей. Больной человек может потереть нос, а затем взяться за что-то рукой или пожать руку коллеге», — пояснил он, уточнив, что полезно будет также регулярно протирать стол дезинфицирующими салфетками и мыть руки антибактериальным мылом.

Тяжельников также отметил, что носить маску в качестве защиты от заражения неэффективно. При этом такой метод работает, чтобы не заразить окружающих при первых признаках заболевания. Менять маску рекомендуется каждые два-три часа.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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