Подсчитаны траты россиян на лечение во время отпуска за границей

Летом 2018 года россияне потратили 1,64 миллиарда рублей на медицинские услуги за рубежом. Об этом говорится в исследовании «Сбербанк Страхование», материалы которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Исследование было проведено в рамках проекта «СберДанные». Отмечается, что летом 2018-го за границей побывали 2,1 миллиона россиян, воспользовавшиеся картами банка. Основным направлением стала Турция (466,5 тысячи человек). Граждане России также часто летают в Испанию (123,1 тысячи человек), Италию (121,2 тысячи человек), Финляндию (114,7 тысячи человек), Германию (87,9 тысячи человек).

Для лечения россияне выбирают Германию, Израиль и Южную Корею. Расходы на медицину здесь составили 15 процентов, 28,2 процента и 43,5 процента от общих расходов граждан соответственно.

По данным исследования, дороже всего медицинская помощь обходится в США. Один вызов врача в зависимости от тяжести заболевания, может стоить 64 тысячи рублей. Минимальная стоимость услуг врача в Египте — две тысячи рублей. При этом врач, работающий в отеле, обойдется в семь раз дороже. В Италии, Китае, Ирландии, Испании и Таиланде за визит врача надо будет заплатить от 3,5 тысячи рублей до 6 тысячи рублей.

По статистике, самые распространенные обращения за медпомощью за границей — ОРВИ, пищевые отравления, солнечные ожоги и травмы, полученные в ДТП на мотобайках.

В Испании за рецепт на лекарства при простуде придется заплатить 14 тысяч рублей, визит к травматологу в Таиланде стоит от 700 рублей до 5 тысячи рублей, за рентген конечностей нужно заплатить от 1,1 до 3,6 тысячи рублей, за лечение солнечного ожога у ребенка — около 6 тысячи рублей.

Самая дорогая услуга, которую могут оказать по программе страхования выезжающих за рубеж, — санитарная авиация. Спецборт из Турции стоит около 25 тысяч долларов, из США или Японии — около 100 тысяч долларов. Специалисты «Сбербанка» рекомендовали оформлять страховой полис, чтобы отдых за границей не стал разорительным в случае непредвиденных ситуаций.

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