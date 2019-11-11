Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что контракт был заключен через месяц после того, как американский министр посетил инаугурацию Зеленского. По информации, агентства, во время этой поездки Перри вручил украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве советников по вопросам энергетики. В нем числился и давний политический сторонник министра Майкл Блейзер.

Через неделю Блейзер и его бизнес-партнер Алекс Кранберг подали заявку на разведку нефти и газа на месторождении Варвинское. Согласно документам украинского правительства, они предложили на несколько миллионов долларов меньше, чем их единственный конкурент, отмечает агентство.

Несмотря на это, Украина одобрила контракт с бизнесменами на 50 лет. Правительство Украины обосновало свое решение тем, что технические знания и финансовая поддержка Блейзера и Кранберга сильнее, чем у конкурента.

Издание предполагает, что американский министр имел сильное влияние на Украине. Он якобы был одним из трех ключевых должностных лиц США, которые вели переговоры о встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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