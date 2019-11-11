Трюк девушки с яблоком поразил японцев

Японские пользователи соцсетей удивились способности девушки без лишних усилий голыми руками разделить яблоко на две равные части. Запись в Twitter с видеороликом набрала почти 170 тысяч лайков и более 40 тысяч ретвитов.

В ролике девушка держит яблоко, на которое нажимает двумя ладонями в течение 10 секунд. Плод постепенно разделяется на две части. В конце она демонстрирует, как успешно поделила фрукт пополам. «Потрясно! Люблю такое соединение силы разума и физической силы», — написал один из пользователей.

В комментариях японцы рассказали, что были удивлены, узнав, что яблоко можно вручную поделить на половинки. Некоторые юзеры попробовали повторить трюк, но ни у одного из них это получилось. Один из них показал своей результат в комментариях к оригинальному посту.

Позднее автор оригинального ролика поделилась радостью от того, что многим понравился ее ролик. По словам японки, с утра ее телефон разрывался от уведомлений. Она подчеркнула, что после съемки съела поделенное яблоко. Девушка также в шутку добавила, что считает себя «гориллой» из-за такой физической силы.

В марте русскоязычный житель Токио вместе с женой-японкой записал клип на песню «Миллион алых роз». Видео собрало множество одобрительных отзывов пользователей сети.

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