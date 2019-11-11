Российский город заполонил мусор

В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает «Интерфакс».

Режим ЧС введен с 00:00 11 ноября, соответствующее распоряжение уже подписано. Отмечается, что в городе ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Обилие мусора в Бийске возникло из-за «взаимодействия регионального оператора и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов». Власти подчеркнули, что городское управление ЖКХ заключит контракты на уборку мусора. Как долго продлится режим ЧС, в мэрии не уточнили.

В июле власти Норильска назвали нашествие крыс на город регулярным летним явлением и отказались вводить режим ЧС, так как не считали ситуацию критической. Перед этим местные журналисты выпустили сюжет о том, что грызуны атакуют город в течение месяца, пробираются в квартиры, подвалы и подъезды, а власти реагируют на это слабо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru