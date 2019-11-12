Сотрудников украинского Нацбанка задержали по подозрению в хищениях

Семерых сотрудников национального банка Украины (НБУ) задержали по подозрению в хищении 1,2 миллиарда гривен (3,1 миллиарда рублей). Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook.

Как отмечает бюро, деньги были похищены из кредита, который банк предоставил публичному акционерному обществу «Ви-эй-би банк» в 2014 году. Задержанными стали как бывшие, так и нынешние сотрудники обеих организаций, а также частных компаний, связанных с конечными бенефициарами «Ви-эй-би банка».

Среди задержанных якобы числится бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук, сообщает издание «Новое Время» со ссылкой на источник. На данный момент он занимает пост главы «Райффайзен Банк Аваль».

В октябре Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала уголовное производство по факту злоупотребления властью Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и администрацией президента (АП) времен Петра Порошенко. Должностные лица НАПК, действуя по указаниям должностных лиц из АП, в течение 2017 года якобы принимали решение об отсутствии нарушений в декларациях чиновников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!