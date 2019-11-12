Охранники супермаркета побили и скрутили россиянку из-за чипсов

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В Москве охранники магазина «Перекресток» скрутили и повалили на асфальт женщину, заподозрив ее в краже чипсов. Об этом рассказали очевидцы происшествия, записавшие инцидент на видео. Запись опубликовало издание «Подъем».

Инцидент произошел в магазине на Мичуринском проспекте, 44. На записи видно мужчину, который сидит на лежащей на асфальте женщине с заломленными руками. Очевидица происшествия и автор ролика просят поднять ее, голос за кадром также отмечает, что охранник не имел права бить покупательницу, а должен был написать заявление. В какой-то момент мужчина встает с лежащей, но та не поднимается с земли, а лишь начинает подрагивать.

Автор ролика рассказал «Подъему», что на видео попал начальник охраны магазина. По его словам, женщина была «хорошо заряженная» и, предположительно, зашла в магазин за пивом. У нее в кармане увидели открытую пачку чипсов, после чего начался конфликт.

Прибывшие на место полицейские забрали женщину в отделение. Представители магазина пообещали провести проверку.

В октябре продавцов супермаркета «Дикси» отстранили из-за драки с покупательницей. На видеохостинге YouTube было опубликовано видео конфликта между двумя покупателями и продавцами из-за подозрения на кражу товара. Сначала в подсобное помещение продавцы затаскивают мужчину, который отказывается вывернуть карманы и рукава куртки, а потом одна из продавщиц хватает за волосы сидящую на полу девушку, и также тащит ее в подсобное помещение. Изначально девушка не была участницей спора, но находилась неподалеку.

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