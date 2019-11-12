Названы российские регионы с риском «мусорного коллапса»

Руководителям 16 регионов России необходимо принять меры, чтобы избежать «мусорного коллапса». Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, слова которого передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его словам, в Алтайском крае, Республике Алтай, Бурятии, Вологодской области, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Курской, Магаданской, Новгородской и Новосибирских областях, в Северной Осетии, Томской области, в Республике Тыва и Челябинской области уже зафиксированы случаи некачественной работы компаний, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

Кобылкин отметил, что два-три дня бездействия в этих регионах могут привести к «мусорному коллапсу», а из-за спора хозяйствующих объектов ситуация может ухудшиться. Кроме того, глава Минприроды прокомментировал информацию о введении режима ЧС в городе Бийске Алтайского края из-за проблем с вывозом мусора. По его мнению, такое решение было правильным.

Ранее заместитель главы Бийска Ирина Ломоносова заявила, что в городе 11 ноября с 00:00 введен режим ЧС из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. При этом в главном управлении МЧС по Алтайскому краю отметили, что эта информация не соответствует действительности. Отмечается, что Ломоносова могла не так выразиться.

По данным мэрии, обилие мусора в Бийске возникло из-за «взаимодействия регионального оператора и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов». Власти подчеркнули, что городское управление ЖКХ заключит контракты на уборку мусора.

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