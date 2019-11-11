Опровергнута чрезвычайная ситуация в полном мусора российском городе

В главном управлении МЧС по Алтайскому краю заявили, что информация о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Бийске из-за скопившегося мусора не соответствует действительности. Об этом изданию «Алтапресс» рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что сообщившая о введении ЧС заместитель главы города Ирина Ломоносова могла не так выразиться. При этом, по данным пресс-службы мэрии Бийска, режим чрезвычайной ситуации введен 11 ноября с 00:00 , соответствующее распоряжение уже подписано. Отмечается, что в городе ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Обилие мусора в Бийске возникло из-за «взаимодействия регионального оператора и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов». Власти подчеркнули, что городское управление ЖКХ заключит контракты на уборку мусора.

Как сообщает новостной портал «Бийский рабочий», бийскую зону обслуживает региональный оператор «Спецобслуживание-Центральное», у которого имеются претензии к городскому полигону ТБО «Спецобслуживание плюс». В конце сентября 2018 года между регоператором и полигоном был заключен договор по приему и размещению твердых коммунальных отходов, но уже восемь месяцев предприятия спорят о том, правильно ли он подписан.

В марте 2019 года арбитражный суд начал рассматривать дело, однако заседание по разным причинам постоянно переносится.

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