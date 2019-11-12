Блогера наказали за пост «Допустимо ли называть русский народ говном?»

Тюменского блогера Алексея Кунгурова арестовали на 15 суток за его пост под названием «Допустимо ли называть русский народ говном?», сообщает Znak.com. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды публично через интернет (статья 20.3.1 КоАП России).

Дело возбудили после того, как в соцсети «ВКонтакте» у Кунгурова нашли ссылку на пост в его ЖЖ. Авторство публикации было установлено благодаря тому, что администрация соцсети предоставила местным силовикам сведения об IP-адресе, а провайдер подтвердил его принадлежность.

На суде Кунгуров указал в расписке, разъясняющей права и обязанности, что он — Владимир Путин, потому что «не помнит свое имя, надо посмотреть в паспорт». Он также рассказал, что вечером 11 ноября его похитили неизвестные люди в гражданском, а затем привезли его в «неизвестное место с решетками на окнах».

В посте блогер порассуждал о характерных чертах и менталитете русского народа. Текст в ЖЖ оценивала региональная лаборатория исследований этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз ТюмГУ. В результате экспертизы в посте нашли признаки возбуждения ненависти и вражды к русскому народу.

Вечером 11 ноября в Тюмени блогера вместе с дочерью задержали полицейские. Пятилетнюю девочку отпустили спустя четыре часа, а Кунгуров остался в отделении.

В 2016 году Тюменский областной суд приговорил россиянина к двум с половиной годам тюрьмы за пост с критикой действий России в Сирии от октября 2015 года. Его признали виновным в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205 УК России). После освобождения в 2018 году блогер заявлял о планах покинуть Россию.

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