Обещавший женщинам модельную карьеру фотограф оказался серийным насильником

41-летнему британскому фотографу Полу Брауну (Paul Brown) были предъявлены 28 обвинений в совершении различных преступлений сексуального характера в отношении 15 женщин в возрасте от 18 до 66 лет. Об этом сообщает The Sun.

Браун, работавший под псевдонимом Пол Смарт (Paul Smart), использовал фиктивное модельное агентство под названием Model South West для привлечения закомплексованных и неуверенных в себе женщин. Фотограф убеждал их в том, что они подходят для модельной работы.

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Во время фотосессий он заставлял их обнажаться, мастурбировать и заниматься сексом на камеру. Браун склонял женщин к сексу с моделями-мужчинами, однако затем заявлял, что они не смогли приехать, и вступал в сексуальные контакты сам.

Обвиняемый отрицает свою вину. Фотограф утверждает, что просто помогал раскрепощаться женщинам. Судебное разбирательство продолжается.

В марте основатель и генеральный директор британского модного бренда Ted Baker Рэй Келвин ушел в отставку после обвинений в домогательствах. Работники компании утверждали, что Келвин регулярно намекал на секс, поглаживал чью-нибудь шею и обсуждал свою сексуальную жизнь.

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