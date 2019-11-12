Миксер убил женщину на глазах у сына

Жительницу французского города Сент-Этьен задушило собственным шарфом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утром в воскресенье, 10 ноября, 58-летняя француженка готовила пирог вместе со своим 15-летним сыном на кухне у себя дома.

На женщине был шарф, и, когда она включила миксер, его затянуло внутрь. Француженка начала задыхаться, а ее сын запаниковал и вызвал экстренные службы. Диспетчер сказал подростку, чтобы он выключил миксер из розетки и обрезал шарф.

Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Они пытались вернуть женщину к жизни, но несмотря на их усилия, пострадавшая скончалась.

Подросток рассказал полиции, что случилось с матерью, однако для установления точной причины смерти власти проведут вскрытие.

Марка и модель миксера не сообщаются.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, самостоятельно вызвал врачей и оказал первую помощь потерявшей сознание матери. Он позвонил в службу спасения и под руководством оператора службы уложил женщину в необходимую для восстановления позу, запрокинув ей голову таким образом, чтобы ничто не мешало дыханию.

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