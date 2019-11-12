Матери предложили держать грудного ребенка на полу из-за проблем с новым Airbus

Авиакомпания British Airways предложила пассажирке положить своего грудного ребенка на пол во время восьмичасового перелета из лондонского аэропорта Хитроу в Торонто, Канада, из-за нового дизайна салона самолетов Airbus. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Хассауэр (Kate Haussauer), ее муж и пятимесячный сын должны были лететь в салоне премиум-эконом-класса. Кейт приобрела билет повышенной комфортности за шесть месяцев до вылета, так как на таких местах предусмотрена люлька или детское кресло.

Однако накануне вылета представители British Airways сообщили Хассауэр, что рейс будет выполняться на новом самолете Airbus, в салоне которого не установлены люльки для грудничков. Родителям предложили держать ребенка на руках весь полет или положить его на пол, на постеленные бортпроводницами пледы.

«Когда я заявила, что мой пятимесячный сын не полетит на полу, и указала на проблему гигиены, мне сказали, что если я сдам билеты, то из-за поздней отмены потеряю все, кроме налогов, — приводит слова Хассауэр издание. — Я возмущена тем, что они поднимают в небо самолеты, в которых нет люлек, а вместо этого предлагают положить ребенка на пол».

В октябре 2019 года супруги, путешествующие с сыном, сменили подгузник младенцу прямо в кресле самолета и возмутили путешественников. Стюардессы сказали родителям, что использовать сиденье в качестве пеленального столика нельзя, и попросили их отправиться с ребенком в уборную, однако семья эту просьбу проигнорировала.

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