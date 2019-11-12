В Госдуме объяснили раздражение россиян из-за новой инициативы по интернету

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Леонид Левин

Идея о введении в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет раздражает общество, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 12 ноября.

Левин отметил, что сейчас и так доступ в интернет для частных лиц предоставляется либо на основании договора оказания услуг, в котором прописываются паспортные данные абонента, либо на основании подтверждения номера мобильного телефона.

«Подобного рода непроработанные идеи создают негативную повестку вокруг тематики регулирования интернета», — сказал парламентарий.

В то же время он отметил важность борьбы с криминалом и правонарушениями в сети.

Ранее во вторник президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков обратился к Госдуме и Совету Федерации с предложением обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет. Он считает, что это мера позволит сократить количество правонарушений в сети, а также поможет избежать политических провокаций в интернете.

Между тем в Кремле это предложение не оценили, посчитав его цензурой.

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