Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу. Его слова приводит ТАСС во вторник, 12 ноября.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли отнести данную меру к цензуре.

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Ранее во вторник президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков обратился к Госдуме и Совету Федерации с предложением обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет. По его мнению, это позволит снизить количество киберпреступлений, а также предотвратит провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации.

В профильном думском комитете предложили перед дискуссией на эту тему поинтересоваться мнением граждан.

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