Россияне выступили за ограничение доступа детей к гаджетам

Более половины россиян (54 процента) считают, что детям надо ограничить доступ к гаджетам, По мнению 17 процентов, дети не должны использовать гаджеты вообще. Это следует из результатов опроса холдинга Ромир, с которыми ознакомились РИА Новости.

18 процентов опрошенных заявили, что родителям не следует ограничивать доступ детей к устройствам. По мнению 43 процентов, такой контроль допустим, но вовсе не обязателен. 25 процентов россиян считают подобную практику необходимостью, а 19 процентов посчитали нужным наблюдать за тем, что дети делают в интернете.

60 процентов респондентов сообщили, что не следят лично за своими детьми. Еще 39 предпочитают контролировать их через двойной аккаунт, а 14 процентов из них делают это регулярно. 19 процентов россиян отслеживают перемещение ребенка с помощью устройств и приложений, 31 процент не делает это, но планирует начать в ближайшем будущем. 43 процента не следят за детьми и не планируют это делать.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше. Он проводился во всех типах городов и сельской местности во всех федеральных округах России.

В 2018 году стало известно, что почти три четверти россиян считают, что интернет — опасная для детей среда. Опасным для детей интернет посчитали 72 процента родителей. Однако 55 процентов отметили, что в сети есть и полезный для несовершеннолетних контент.

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