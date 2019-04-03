Россияне смирились с агрессией в школах

Более половины россиян (57 процентов) в возрасте от 18 до 44 лет считают агрессию в школе обычным явлением. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

При этом более половины опрошенных (56 процентов) выразили уверенность, что проявление жестокости среди школьников — единичные случаи.

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Недопустимыми массовые драки в учебных заведениях назвали 41 процент респондентов, среди которых большинством оказались люди старше 60 лет.

Ответственность за насилие в школах 62 процента опрошенных возложили на родителей. Треть (30 процентов) респондентов заявили, что в подобных случаях виноваты учителя, четверть (23 процента) — что журналисты, каждый десятый (12 процентов) респондент заявил, что вина на самих детях.

При этом большинство участников опроса (63 процента) уверены, что во время их обучения школьной агрессии было меньше. О том, что подобных ситуаций было больше, заявили лишь 6 процентов респондентов.

Всероссийский опрос был проведен 1 апреля методом телефонного интервью по случайной выборке номеров. В нем приняли участие 1600 респондентов.

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