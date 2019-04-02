Учитель разозлился на ребенка и приставил к нему раскаленный утюг

Учитель технологии из Землянска (Воронежская область) обжег 12-летнего школьника утюгом во время конфликта, сообщает портал «Мое Online» со ссылкой на мать пострадавшего.

По ее словам, инцидент произошел 20 марта. Ребенок получил ожоги I и II степени.

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«Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — рассказала женщина.

Директор школы Валерий Синягин подтвердил порталу факт произошедшего. «Учитель этот в нашей школе проработал больше 35 лет, в тот день, как он говорит, мальчишки довели его своим поведением, вот и сдали нервы», — пояснил он.

Синягин добавил, что в тот же день мужчина написал заявление об уходе.

По данным портала, в отношении учителя полиция завела дело по административной статье «Побои».

В феврале прошлого года в школе Всеволожска (Ленинградская область) учитель на перемене схватил ученика 2006 года рождения за шею и ударил его о стену. Врачи диагностировали сотрясение мозга.

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