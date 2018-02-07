Учитель схватил школьника за шею и ударил о стену

В городе Всеволожске Ленинградской области школьный учитель на перемене схватил ученика 2006 года рождения за шею и ударил его о стену. Об этом в среду, 7 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По возвращении домой подросток пожаловался матери на головную боль и рассказал о случившемся. Женщина пошла вместе с ним в клинику. «Медицинские работники оказали необходимую помощь и диагностировали сотрясение мозга», — отметили в СК.

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По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства инцидента уточняются.

В октябре прошлого года башкирские следователи заинтересовались видеозаписью, на которой местный учитель избивает сидящего за партой школьника во время урока. В подписи к ролику, опубликованному в сети, говорилось, что агрессивная выходка педагога произошла в одном из средних учебных заведений Бижбулякского района.

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