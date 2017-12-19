На Украине семейная пара учителей продавала ученикам наркотики

Во Львовской области Украины правоохранители задержали супругов-учителей, продававших наркотики ученикам. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции страны.

Один из педагогов преподавал основы безопасности жизнедеятельности и историю, другой учил детей английскому языку. Наркотики и психотропные вещества они получали из стран Европейского союза. Общая стоимость изъятых у семейства наркотиков превышает 250 тысяч гривен (более 526 тысяч рублей).

Среди изъятых у пары веществ оказались амфетамин, опий ацетилированный и опий экстракционный, а также препараты, используемые для изготовления метамфетамина. За сбыт наркотиков им грозит до 12 лет лишения свободы.

В марте в Тульской области полиция с поличным задержала учителя физкультуры, подозреваемого в наркоторговле. Вместе с физруком были задержаны двое его подельников, мужчина и женщина. Учителя обвинили в изготовлении, распространении и сбыте амфетамина.

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