В Тульской области задержали торговавшего амфетамином физрука

В поселке Бородинский Тульской области полиция с поличным задержала учителя физкультуры, подозреваемого в наркоторговле. Сотрудники управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу поймали его прямо в здании школы, сообщает издание Myslo со ссылкой на источник.

Сообщается, что вместе с физруком были задержаны двое его подельников, мужчина и женщина, жители того же поселка. Учителя обвиняют в изготовлении, распространении и сбыте амфетамина.

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По предварительной версии, педагог продавал наркотик прямо в здании школы. Не исключается, что клиентами могли быть его ученики. Также физрук сам употреблял свой товар, в том числе прямо на рабочем месте.

В январе 2017 года жителя Томской области задержали за хранение партии спайса, которую он выиграл на конкурсе за лучшее сочинение о наркотиках, проводившимся неким сайтом. Победителя приговорили к трем годам лишения свободы условно. Позднее были задержаны трое молодых людей, организовавших конкурс сочинений о воздействии наркотиков. Они утверждали, что устроили акцию для привлечения потенциальных клиентов.

