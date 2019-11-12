Российский боец Шлеменко отчитал незнакомую девушку за фото с виски Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко раскритиковал девушку за фотографию с бутылкой виски ирландца Конора Макгрегора на фоне хоккейной академии «Авангарда» в Омске. Его слова приводит Sport24.

Шлеменко заявил, что это плохой пиар для детской спортивной школы. «У нас "Авангард" с бутылкой виски, что ли, ассоциируется? Это полная глупость со стороны девушки, которая сделала эту фотографию. Воспитания ей не хватает», — отметил он. Боец выразил надежду, что виски ирландца не будут продаваться в Омске.

10 ноября девушка выложила фото с бутылкой алкоголя в Instagram. После этого пресс-служба «Авангарда» сделала репост снимка, наложив на изображение алкоголя картинку Макгрегора с ирландским флагом, и пригласила спортсмена в академию.

Макгрегор — основатель бренда виски Proper 12. В октябре он объявил о старте продаж алкоголя в России и посетил Москву.

Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

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