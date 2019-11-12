Технологии «Шиеса» сняли на видео

Инвестор экотехнопарка «Шиес» снял видеоролик, в котором подробно и понятно разъясняются технологии и те результаты, к которым приведет его работа. Это сделано для того, чтобы успокоить жителей Архангельской области и разъяснить технологические тонкости проекта.

Ранее инвестор проекта — компания «Технопарк» открыла в Ленском районе два информационных центра, рассказывающих о ходе работ по созданию экотехнопарка и используемых в нем технологических решениях. Еще один инфоцентр появился в ближайшем крупном городе — Сыктывкаре. Эта инициатива вызвала большой интерес у местных жителей, и «Технопарк» решил продолжить диалог, теперь — в видеоформате.

Трехминутный ролик дает полное представление о реализации проекта. Вопреки опасениям и распускаемым вокруг экотехнопарка слухам, никакого вреда природе от него не будет, завили в компании. Экотехнопарк «Шиес» спроектирован с использованием самых современных экологических технологий, широко использующихся сегодня на Западе.

Как показано в ролике, бытовые отходы из жилых домов и офисов будут измельчаться и сортироваться. На специальной сортировочной линии из него удалят бумагу, картон, пластик, металлы и стекло, а оставшийся мусор спрессуют и запакуют в пластиковую пленку. Это обеспечит отсутствие появление неприятных запахов и фильтрата.

Герметичные брикеты с ТКО привезут в Шиес и разместят на специально подготовленных площадках хранения, пересыпая слои брикетов землей. Основанием площадок хранения является многослойный экран с геомембраной, поэтому дождевая и талая влага не попадет в грунтовые воды с территории экотехнопарка. Вместо этого она пройдет фильтрацию до уровня ГОСТ для зарыбленных водоемов.

После заполнения площадок экотехнопарка их планируется рекультивировать — то есть засадить деревьями и кустарником. А специальная служба экомониторинга будет следить за тем, чтобы качество воздуха и воды, состояние почв и растительности соответствовало норме.

Строительство экотехнопарка еще не начато, пока продолжается подготовка к изысканиям, заявили в компании «Технопарк». Однако его влияние на жизнь района уже успели ощутить все местные жители. Так, школы и детские сады перед началом учебного года отремонтировали за счет инвестора, учителя прошли курсы повышения квалификации в Москве, а несколько десятков групп детей посетили столицу с экскурсиями.