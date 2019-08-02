Инвестор экотехнопарка «Шиес» начал онлайн-вещание с площадки объекта

Инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» — компания «Технопарк» запустил круглосуточное онлайн-вещание с площадки будущего объекта. Об этом сообщается на официальном сайте экотехнопарка.

Теперь за тем, что происходит на территории у станции Шиес Ленского района Архангельской области можно следить онлайн в режиме реального времени. Трансляция с камер ведется прямо на главной странице проекта.

Впервые идея удаленного наблюдения за происходящим на Шиесе была озвучена инвесторами «Технопарка» пару месяцев назад. Сейчас на площадке, где со временем разместится экотехнопарк, работают сразу две камеры наблюдения. Картинка с них без задержек выводится на официальный сайт проекта, где все желающие могут ее увидеть.

Благодаря высокому качеству аппаратуры просмотр возможен и в полноэкранном режиме, так что видны даже мельчайшие подробности, такие как повязанные на арматуру ленточки.

В настоящее время камеры показывают выложенную бетонными плитами территорию, где расположены погрузочно-разгрузочная площадка и временное здание административно-бытового корпуса.

Инвестор строительства — компания «Технопарк» — инициировал полноценную программу открытости, чтобы информация о проекте была легко доступна жителям Ленского района. Для этого в Яренске, Сыктывкаре и на самой станции Шиес открыли постоянные информационные центры, где специалисты компании рассказывают о технологиях, на которых будет работать экотехнопарк, демонстрируют имеющиеся документы и согласования, а также отвечают на вопросы посетителей.

Задавать вопросы можно также по бесплатному телефону горячей линии 8 800 511 18 42, или с помощью формы обратной связи на сайте экотехнопарка.