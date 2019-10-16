Инвестор экотехнопарка открыл в Ленском районе детские и спортивные площадки

Поселки Ленского района Архангельской области, получили новые, современные детские и спортивные площадки. Объекты построила компания «Технопарк», инвестор экотехнопарка на станции Шиес, в рамках программы социальной поддержки населения.

«На сегодняшний день установлены и полностью готовы к эксплуатации площадки в парке имени Землячки, на улицах Огородная и Молодежная, в Полевом переулке районного центра — село Яренск. Новые площадки появились в поселке Лысимо и деревне Запань Яренга. Всего в рамках социальной программы планируется построить порядка 20 спортивных игровых и детских площадок во всех поселках и деревнях Ленского района», — сообщает пресс-служба компании «Технопарк».

Спортплощадки «Технопарк» оснастил современными и удобными уличными тренажерами, позволяющими прорабатывать все группы мышц и выполнять самые разные гимнастические упражнения. Детские площадки укомплектовали игровыми элементами, рассчитанными на разный возраст: кому-то будут интересны горки и лабиринты, а кому-то сетки-лазалки и турники. Грунт на площадке закрыт специальным упругим покрытием, благодаря которому ни дождь, ни слякоть не помешают детским играм. Кроме того, покрытие защитит детей от серьезных травм в случае падения.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк» 1 /4

Пользоваться и детскими, и спортивными площадками могут круглосуточно все желающие.

Это не первый вклад предпринимателей в повышение качества жизни населения района. Совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района «Технопарк» ведет масштабную ремонтную кампанию на объектах социальной инфраструктуры района. Отремонтированы почти все местные учебные заведения. Всего под программу ремонта попали административные здания и учреждения системы здравоохранения — всего 58 объектов, работы на которых закончатся к концу года. При этом строительство самого экотехнопарка еще даже не начиналось. На площадке у станции Шиес свернуты все работы, строительная техника выведена до получения необходимых разрешений.